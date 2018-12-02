رئيس جامعة أسوان وأعضاء هيئة التدريس يشاركون فى مبادرة 100 مليون صحة

شارك فى فاعليات المبادرة، كلا من نواب رئيس جامعة أسوان وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ولفيف من طلاب الجامعة والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وصرح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى بيان، أنه تم إعداد خطة مكثفة للمشاركة فى مبادرة 100 مليون صحة وتتضمن إجراء الكشف الطبى على كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى جميع كليات الجامعة، ونتطلع أن تحقق جامعة أسوان أعلى نسبة مشاركة فى هذه المبادرة الرئاسية على مستوى المحافظة.



وحث جميع الطلاب بتوعية أسرهم وأصدقائهم بأهمية المشاركة فى هذه المبادرة الهامة والتى تتضمن إجراء الفحوصات الطبية بالمجان للاطمئنان على حالتهم الصحية حيث تتضمن المبادرة إجراء الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس" سي" والكشف المبكر عن السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة.