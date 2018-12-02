خالد أبو بكر: معرض EDEX-2018 حدث عالمى سيشهد حضور 10 آلاف مشارك

كتب محسن البديوى

أكد خالد أبو بكر أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018 المقام لأول مرة فى مصر خلال الفترة من 3-5 ديسمبر الحالى، سيكون بمثابة حدث عالمى سيشهد حضور 10 آلاف مشارك، وسيؤكد تفوق القوات المسلحة المصرية.

وأوضح "أبو بكر" خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أن المعرض يشهد مشاركة وفود من كل أرجاء العالم، مطالبًا المتحدث العسكرى للقوات المسلحة بعرض فعاليات هذا الحدث لوسائل الإعلام، مستطردًا: "على الشعب أن يفخر بما سيكون عليه هذا المعرض".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدا، معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018" الذى يعد الأول فى منطقة شمال ووسط أفريقيا، والذى يعد من أهم المعارض على المستوى الإقليمى والعالمى، حيث يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم، ويقام خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.