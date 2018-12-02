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"حُسن النية" تنقذ صاحب محل من التواطؤ فى جريمة قتل طفل بمنشأة القناطر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:43 م
"حُسن النية" تنقذ صاحب محل من التواطؤ فى جريمة قتل طفل بمنشأة القناطر المتهم بقتل الطفل
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على
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أمرت نيابة شمال الجيزة بإخلاء سبيل صاحب محل هواتف، لاتهامه بشراء هاتف مسروق من طفل بعد قتله على يد عاطل فشل فى اغتصابه بمنشأة القناطر، وكشفت تحريات رجال المباحث، واعترافات صاحب المحل عدم علمه أن الهاتف مسروق من الطفل المقتول، وأنه حسن النية. 

تلقى العقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة مباحث شمال أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط منطقة زراعية بمنشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر أن المجنى عليه يبلغ من العمر 12 عاما، يعمل سائق توك توك، وعثر على التوك توك الخاص به بجواره..

بإجراء التحريات بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل يقيم بمنشأة القناطر، وبإعداد كمين له تمكن الرائد طارق مدحت من القبض على المتهم قبل مرور 24 ساعة على ارتكاب الجريمة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، واستدراج المجنى عليه للاعتداء عليه جنسيا، إلا أنه فشل فى ارتكاب الواقعة فقرر قتله بخنقه بواسطة قميص نوم كان بحوزته، ثم استولى على هاتفه المحمول، وباعه لصاحب محل بمنشأة القناطر..

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.


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