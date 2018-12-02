حلول لمشكلات المستثمرين بقطاع السياحة فى لقاء البنك المرکزى فى جنوب سيناء

كتبت آمال رسلان

وافق طارق عامر محافظ البنك المرکزی علی تأجیل جمیع أقساط القروض والفواٸد المستحقه لجمیع المستثمرین، لمدة عام کامل ینتهی فی 31 دیسمبر 2019، مع سريان المبادرة الخاصة بالاحلال والتجديد للفنادق،وفق بيان مشترك.

جاء ذلك فی مبادرة من طارق عامر محافظ البنك المركزي واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سیناء، لحل مشکلات المستثمرین، حيث عقد الجانبان اجتماع بحضور هشام علی، رٸیس جمعیة مستثمری شرم الشیخ، وحسام الشاعر، رٸیس غرفة الشرکات السیاحیة، وأحد مستثمری شرم الشیخ، وتامر مکرم، أحد مستثمری شرم الشیخ، بحضور رٶساء مجالس إدارات البنوك الوطنیة الأهلی، مصر، القاهرة،حیث تم عرض مشکلات المستثمرین، و طالب المحافظ بضرورة إیجاد حلول لتلك المشکلات، والوقوف بجانب المتعثرین، وتفعیل مبادرات البنك المرکزی للنهوض بالقطاع السیاحی.

و قام هشام علي بعرض التحديات والصعوبات التى يواجهها القطاع السياحي وخاصة بمدينة شرم الشيخ،کما عرض حسام الشاعر مشکلة اتوبیسات النقل السیاحی، وحاجاتها الي إحلال وتجديد، ووافق محافظ البنك المرکزی علی احتساب فائده 5% علي الـ 50 مليون جنيه الأولي ثم 10% على ما يزيد ، كسعر إقراض لإحلال وتجديد الأتوبيسات.

وفی نهایة اللقاء قدم محافظ جنوب سیناء الشکر لمحافظ البنك المرکزی لإستجابته وسعة صدره وموافقته علی التأجیل والوقوف بجانب مستثمری القطاع السیاحی، ومن جانبه قدم رٸیس جمعیة المستثمرین الشکر لمحافظ البنك المرکزی لاستجابته السریعة لمحافظ جنوب سیناء و مستثمری هذا القطاع الحیوی الهام، والذی یعمل به ملایین من الشعب المصرى، مع الشكر الموصول لمحافظ جنوب سیناء لجهوده المتمیزه فی مجال النهوض بالقطاع السیاحی علی أرض جنوب سیناء.