حبس 3 من مشجعى الاتحاد السكندرى بسبب الشماريخ فى لقاء الزمالك

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس 3 من مشجعى نادى الاتحاد السكندرى، 4أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإشعال الشماريخ وإثارة الشغب ، فى مدرجات استاد " بتروسبوت" خلال مبارة الإتحاد أمام نادى الزمالك، فى إطار البطولة العربية.

كانت ألقت قوات الأمن القبض على عناصر من جماهير نادي الاتحاد السكندري التي أشعلت الشماريخ بالمدرجات، خلال مباراة الزمالك على ملعب بترو سبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية ، وضبطت أجهزة الأمن المتهمين وبحوزتهم 3 فوارغ للشماريخ، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة .