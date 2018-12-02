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حبس عاطلين متهمين بالشروع فى سرقة "توك توك" بالحوامدية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:00 ص
حبس عاطلين متهمين بالشروع فى سرقة "توك توك" بالحوامدية توك توك-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالشروع فى سرقة توك توك بالحوامدية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تم ضبط المتهمين أثناء محاولتهما سرقة توك توك بواسطة توصيل الأسلاك، إلا أن أحد المواطنين تصادف مروره بمكان الواقعة، اكتشف أمرهما واستغاث بعدد من الأشخاص، حيث طاردوا المتهمين وتمكنوا من ضبطهما.

وتم تسليم المتهمين لمركز شرطة الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة، وجار استجوابهما للتوصل لعدد السرقات السابقة التى ارتكباها، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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