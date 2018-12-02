حبس صاحب كشك 3 سنوات لهتكه عرض طفلة فى جنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قضت محكمة جنوب سيناء، برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شوقى ابراهيم الزقم ومجدى خميس محمد ومحمد وفيق طه وحضور بسام شتا وكيل النيابة وعبدالرحمن عبد العزيز سكرتير التحقيق، اليوم الأحد، بحبس سيد محمود السيد أبو عزيزة، 59 سنة، بالحبس 3 سنوات لقيامه بخطف الطفلة ياسمين.م. أ.ح 12سنة وهتك عرضها.

تعود أحداث القضية إلى 23 يوليو 2018 عندما تلقى رئيس مباحث طور سيناء بلاغا من "محمود.أ. ح.م" والد الطفلة ياسمين بتعرض ابنته للخطف وهتك عرضها بالقوة من صاحب كشك بالمنطقة الصناعية بطور سيناء أثناء شرائها بعض الحلوى أثناء زيارتهم شقيقة زوجته.

وعلى الفور تمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهة حاول الإنكار وبعد تضيق الخناق عليه انهار واعترف تفصيلا بالواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 176لسنة 2018 جنايات طور سيناء وبالكشف عن سوابق المتهم تبين اتهامة في 17 قضية متنوعة مابين شيكات وسرقات، وهروب من مراقبة وحيازة سلاح بدون ترخيص وسرقات متنوعة وتبديد وخيانة، أمانة وخطف، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق والتجديد له وإحالته إلى محكمة الجنايات وبجلسة اليوم الأحد قضت بحكمها السابق.