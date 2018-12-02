حبس المتهمين بقتل صيدلى بأكتوبر بسبب خلافات على أولوية المرور

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة بمدينة 6 أكتوبر بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل صيدلى بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ذكر أحد أصدقاء الضحية "إسلام أحمد" أنه أثناء قيادته سيارته فوجى بمضايقة سائق توك توك له وقطع الطريق عليه، فنشبت بينهما مشادة كلامية اعتدى عقبها السائق وعدد من زملائه قائدى التوك توك على المجنى عليه مما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى الوادى بمدينة 6 أكتوبر، إلا أنه فارق الحياة بعد حجزه بالمستشفى عدة أيام.

وقال صديق الضحية إن الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر ألقى القبض على 4 متهمين وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وأضاف أنه لابد من التصدى لبلطجة سائقى التوك التوك المنتشرين بمدينة 6 أكتوبر، وشن حملات أمنية ضد المخالفين، لحماية المواطنين من أعمال العنف التى يتسبب بها عدد منهم.