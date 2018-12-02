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جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 3 عناصر إخوانية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:27 م
جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 3 عناصر إخوانية محكمه - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 3 من عناصر الاخوان فى قضيتين متفرقتين، حيث قررت تأجيل محاكمة المتهمين "علاء.م.م" ووحيد .ك.أ" الى جلسة 5 فبراير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع ، كما قررت تأجيل محاكمة التهم "مصعب.ح" الى جلسة 3 فبراير لسماع مرافعة الدفاع .

 صدر القرار  برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس  بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ، فى القضية الاولى انهما فى عام 2017  بدائرة مركز اخميم ، انضموا  إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام وتكدير الأمن العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وحيازة مطبوعات تحريضية ضد الدولة.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم بدائرة مركز جرجا  فى القضية الثانية تهمة الانضمام  إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام وتكدير الأمن العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

 

 


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