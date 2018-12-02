جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 15 عاما لشقيقين لاتجارهما فى المخدرات

تعود الواقعة فى القضية رقم 3841 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، إلى تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بالقبض على شقيقين وضبطهما بالاتجار فى الأقراص المخدر بكميات كبيرة بدائرة قسم ثان العامرية بغرب الإسكندرية.

كانت ضباط إدارة مكافحة المخدرات توصلت معلوماتها عن قيام كل من المتهم . " م . ع . أ " والمتهم " خ . ع . أ " سن 23 مزارع مقيم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما خلال استقلالهما سيارة ممسوحة اللوحات، وعثر بحوزتهما على عدد 3 أجولة بلاستيكية بداخلها مائة وعشرة آلاف قرص مخدر، تم القبض عليهما وعرضهما على النيابة العامة، لتباشر التحقيقات التى أحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهمين بالسجن 15 عاما.