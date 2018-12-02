تنفيذ 1060 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1060 حكمًا متنوعًا منها 665 حكمًا جزئيا و54 حكم مستأنف و291 حكم غرامات ،49 حكم مخالفات وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.