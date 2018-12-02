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تنفيذ 1060 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:57 م
تنفيذ 1060 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1060 حكمًا متنوعًا منها 665 حكمًا جزئيا  و54 حكم مستأنف و291 حكم غرامات ،49 حكم مخالفات وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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