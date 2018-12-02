تنصيب أسقف كفر الشيخ ودمياط والبرارى وسط زغاريد بكنيسة مار جرجس

كفر الشيخ – محمد سليمان

وسط زغاريد السيدات بكنيسة مارجرجس بغرب كفر الشيخ، احتفل آلاف بتنصيب "الأنبا ماركوس" أسقفًا عامًا لكفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، بحضور الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى مدير الأمن، والأنبا بولا أسقف طنطا والأنبا يؤانس أسقف أسيوط والقمص بطرس بطرس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط، وعدد من الاجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ووكلاء الوزارات.

وتعددت الكلمات التي ألقاها الكهنة والقساوسه عن سعادتهم بتجليس الانبا ماركس، حيث قالوا إنهم خير خلف لخير سلف الأنبا بيشوي الذي انتقل إلى رحمة الله.