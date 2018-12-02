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تعليم دمياط: فحص 5.4% من طلاب الثانوية فى اليوم الثانى لحملة 100 مليون صحة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:28 م
تعليم دمياط: فحص 5.4% من طلاب الثانوية فى اليوم الثانى لحملة 100 مليون صحة جانب من الحملة
دمياط معتز الشربينى
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أكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إطلاق المسح لفيروس C لطلبة المدارس الثانوية بجميع فئاتها على مستوى المحافظة، اعتبارا من  أول ديسمبر ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 28 فبراير 2019 .
 
وأضاف أن الحملة تستهدف طلاب المرحلة الثانوية بالعشر الإدارات التعليمية بمدارس التعليم العام والفني والخاص والرسمي للغات من خلال فرق طبية من التأمين الصحي.
 
وأوضح "سويلم" أنه تم تجهيز كل مدرسة ثانوي بغرفة مزودة بمكاتب و أجهزة  حاسب آلي متصلة بالأنترنت لتيسير عمل الفرق الطبية حيث يتم  فحص الطلاب من خلال كارت ينطوي على نموذج إقرار موافقة ولى الأمر على إجراء الفحص مع الحفاظ على سرية وخصوصية المكتشف اصابتهم و يستكمل علاج المصاب داخل مستشفى التأمين الصحي التابعة لمدرسته. 
 
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الفرق الطبية حققت في اليوم الثاني للحملة نسبة 5.4% من إجمالي طلاب المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة.
 
يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  للكشف عن فيروس سي " 100 مليون صحة "، وبناء على تعليمات  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتفعيلها بالمدارس الثانوية.
 
 
 

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