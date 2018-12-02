تعرف على حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة × 12 معلومة

كتب محمود راغب

تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، خلال ال 48 ساعة المقبلة ، ينشر "اليوم السابع " لقرائه توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين كما يلى .

1- تشهد مختلف أنحاء الجمهورية بداية من اليوم وخلال الـ 48 ساعة المقبلة انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة

2- متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية التى تمتد لبعض محافظات الوجه البحرى .

3- يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا .

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد .

5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من شمال الدلتا

6- الرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

7- على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة نظرا لبرودة الأجواء تزامنا مع الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة

8- درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 20 و 21 درجة .

9- درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 13

10- درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 والصغرى 14

11- درجات الحرارة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 21 والصغرى 15، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 26 والصغرى 19

12- درجات الحرارة بشمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 11 درجة، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 23 للعظمى 13 للصغرى.