تعرف على حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة × 12 معلومة

تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، خلال ال 48 ساعة المقبلة ، ينشر "اليوم السابع " لقرائه توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين كما يلى .
1- تشهد مختلف أنحاء الجمهورية بداية من اليوم وخلال الـ 48 ساعة المقبلة انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة
2- متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية التى تمتد لبعض محافظات الوجه البحرى .
3- يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا .
4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد .
5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من شمال الدلتا
6- الرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة
7- على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة نظرا لبرودة الأجواء تزامنا مع الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة
8- درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 20 و 21 درجة .
9- درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 13
10- درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 والصغرى 14
11- درجات الحرارة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 21 والصغرى 15، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 26 والصغرى 19
12- درجات الحرارة بشمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 11 درجة، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 23 للعظمى 13 للصغرى.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة