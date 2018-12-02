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تعرف على حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة × 12 معلومة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:00 م
تعرف على حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة × 12 معلومة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، خلال ال 48 ساعة المقبلة ، ينشر "اليوم السابع " لقرائه توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين كما يلى .
 
 
1- تشهد مختلف أنحاء الجمهورية بداية من اليوم وخلال الـ 48 ساعة المقبلة انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة 
 
2-  متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية التى تمتد لبعض محافظات الوجه البحرى .
 
3- يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا .
 
4-  تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد .
 
5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من شمال الدلتا
 
6-  الرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة 
 
7- على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة نظرا لبرودة الأجواء تزامنا مع الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة 
 
8-  درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 20 و 21 درجة .
 
9- درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 13
 
10- درجات الحرارة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 والصغرى 14
 
11- درجات الحرارة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 21 والصغرى 15، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 26 والصغرى 19
 
12- درجات الحرارة بشمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 11 درجة، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 23 للعظمى 13 للصغرى.
 
 
 
 
 
 

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