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تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:00 ص
تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيم التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بإجمالى قيمة تداول بلغت 69.157 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.5%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 58.132 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.5%.
 
 وحلت شركة هي مس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 45.864 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 38.792 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 32.116 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.8%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 24.171 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.4%، اتش سى لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 23.125 مليار جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 22.442 مليار جنيه بنسبة 4%.
 
وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 15.226 مليون جنيه، و 14.793 مليون جنيه، بنسبة 2.7%، 2.7% على التوالى، جاء ذلك وفقا لتقرير البورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

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