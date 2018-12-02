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تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:57 م
تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2173 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 13208 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 677 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1697 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.
 
 
 

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