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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..و509 مليون جنيه قيمة التداول

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:02 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..و509 مليون جنيه قيمة التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 744.542 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 126 مليون ورقة مالية بقيمة 509 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 17.5 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10.06%، والعرب على 6.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.15%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 1.1 مليون جنيه، 23.4 مليون جنيه، 24.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 44.5 مليون جنيه، 2121 جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالى.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 13150 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2168 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.39% عند مستوى 13175 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.93% عند مستوى 675 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 1691 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 87 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.


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