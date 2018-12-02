تحرير 2134 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، حملة مرورية مكبرة، وذلك لضبط كافة المخالفات مع التوعية لقائدى سيارات النقل بضرورة الالتزام بالحمولات المقررة.

شارك فى الحملة ضباط ادارة مرور البحيرة بقيادة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور .

وأسفرت الحملة عن تحرير 2134 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

وفى هذا السياق شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة، حيث أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية عن ضبط 941متهمًا هاربًا.

وفى مجال الـقـضايا التموينيـه تم ضبط" ج ع ا" 49 سنة المسئول عن محل لبيع السجائر كائن مدينة كوم حماده لقيامه بحيازة وعرضه للبيع عسل وسجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها، وضًبط بحوزته 400 علبة سجائر و213 باكو معسل، وضبط ه أ ع 37 سنة صاحبة محل لبيع السجائر كائن مدينة كوم حماده لقيامها بحيازة 1280 علبة سجائر مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملة عن ضًبط 2 طن زيت طعام، و50 طن مخللات مختلفة الأنواع .