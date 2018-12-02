video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 2134 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بالبحيرة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:14 ص
تحرير 2134 مخالفة مرورية فى حملة موسعة بالبحيرة حملة مرورية - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، حملة مرورية مكبرة، وذلك لضبط كافة المخالفات مع التوعية لقائدى سيارات النقل بضرورة الالتزام بالحمولات المقررة.

شارك فى الحملة ضباط ادارة مرور البحيرة بقيادة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور .

وأسفرت الحملة عن تحرير 2134 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

وفى هذا السياق شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة، حيث أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية عن ضبط 941متهمًا هاربًا.

وفى مجال الـقـضايا التموينيـه تم ضبط" ج ع ا" 49 سنة المسئول عن محل لبيع السجائر كائن مدينة كوم حماده لقيامه بحيازة وعرضه للبيع عسل وسجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها، وضًبط بحوزته 400 علبة سجائر و213 باكو معسل، وضبط ه أ ع 37 سنة صاحبة محل لبيع السجائر كائن مدينة كوم حماده لقيامها بحيازة 1280 علبة سجائر مجهولة المصدر.

 كما أسفرت الحملة عن ضًبط 2 طن زيت طعام، و50 طن مخللات مختلفة الأنواع .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 1011 هارب من تنفيذ أحكام قضائية وتحرير 1918مخالفة مرورية بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملة مرورية

تحرير مخالفات مرورية

مدير امن البحيرة

سجائر مجهولة المصدر




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة