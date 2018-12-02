تجديد حبس متهم 15 يوما بقضية نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "عادل. م" 15 يوما لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.