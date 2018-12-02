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تجديد حبس متهمة 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:57 م
تجديد حبس متهمة 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان حبس-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت  نيابة أمن الدولة العليا، حبس "زينب. ا" 15 يوما   لاتهامها وآخرين في قضية المحور الإعلامي التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

 

وأسندت النيابة إلىها تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 ووجهت النيابة إليها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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