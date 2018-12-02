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تجديد حبس قاتل والدته بالخانكة 15يوما على ذمة التحقيقات

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:31 م
تجديد حبس قاتل والدته بالخانكة 15يوما على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة، تجديد حبس قاتل والدته 15 يوما على ذمة التحقيقات، وعرضه على لجنة طبية للتأكد من قواه العقلية.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف الهامي مأمور مركز الخانكة، بتلقيه إشارة من مستشفى السلام باستقبالها جثه سيدة تدعي "نوال ا 70عاما"، ربه منزل، مصابة بكسر بقاع الجمجمة، ونزيف حاد بالمخ، أدى إلى وفاتها
 
وتبين من  التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة نجلها ويدعى "خالد.م.م 45 مريضا نفسيا ومصاب بتشجنات، قام بالإمساك بـ"إيد الهون" وانهال على والدته المجني عليها حتى لقيت حتفها، وتم ضبط المتهم وأحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه وجددها قاضي المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
 

 


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