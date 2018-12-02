تجديد حبس قاتل والدته بالخانكة 15يوما على ذمة التحقيقات

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف الهامي مأمور مركز الخانكة، بتلقيه إشارة من مستشفى السلام باستقبالها جثه سيدة تدعي "نوال ا 70عاما"، ربه منزل، مصابة بكسر بقاع الجمجمة، ونزيف حاد بالمخ، أدى إلى وفاتها

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة نجلها ويدعى "خالد.م.م 45 مريضا نفسيا ومصاب بتشجنات، قام بالإمساك بـ"إيد الهون" وانهال على والدته المجني عليها حتى لقيت حتفها، وتم ضبط المتهم وأحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه وجددها قاضي المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.