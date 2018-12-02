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تجديد حبس فلاح 15 يوما لقتله سائقا أخذا بالثأر شمال بنى سويف

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:12 م
تجديد حبس فلاح 15 يوما لقتله سائقا أخذا بالثأر شمال بنى سويف حبس متهم- أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مركز ومدينة ناصر الجزئية شمال بنى سويف تجديد حبس "رمضان. ب "، 37 سنة فلاح، خمسة عشر يوما لاتهامه بقتل أحمد ذكى حنفى 34 سنة سائق بسلاح أبيض، أخذا بالثأر منه.

وشهدت منطقة السوق بمدينة ناصر طعن المتهم للمجنى عليه بمطواة أثناء قيادته سيارة وبجواره ابن عمه اخذا بالثأر منه لمقتل شقيقه على يد شقيق المجنى عليه وانتقل العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، وتم نقل المجنى عليه إلى مستشفى ناصر المركزى ولفظ أنفاسه فور وصوله متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالرقبة وتم ايداعه مشرحة المستشفى وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة.

وتبين من التحريات ودفتر الأحوال وجود خصومة ثارية بين عائلة الغرابلى الذى ينتمى إليها الجانى وأبو حبل التى ينتمى إليها المجنى عليه لمقتل شقيق الثانى على يد شقيق الأول خلال مشاجرة بين العائلتين منذ شهرين وما زال محبوسا.

وتمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى مركز الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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