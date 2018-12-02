تجديد حبس السائق المتهم باقتحام كمين والتسبب فى مصرع ضابطى شرطة بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس سائق السيارة النقل المتسبب فى اقتحام كمين أمنى بمركز العياط بجنوب الجيزة، والذى أسفر عن مصرع ضابطين، وإصابة شخصين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع شرطيين وإصابة مواطنين آخرين، حيث تبين أنه أثناء تواجد أفراد كمين بالطريق الإقليمي، لمتابعة الحالة الأمني، اقتحمت سيارة نقل الكمين بسرعة عالية، مما أسفر عن الحادث.

وطلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما امرت بالتحفظ على السيارة، وأمرت بدفن جثث الضحايا.