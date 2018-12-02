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تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:51 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول مطار القاهرة الدولى أرشيفية
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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شهدت حركة الملاحة الجوية فى مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، الأحد، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات بدول الخليج العربى.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة الخطوط الكويتية رقم 1544 المتجهة الى الكويت ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض، ورحلة شركة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 926 المتجهة إلى دبى، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق عددا من مطارات دول الخليج العربى.

 


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رحلات دولية

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