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تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن فى 15 مايو لـ 22 يناير

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:29 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن فى 15 مايو لـ 22 يناير حبس -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بمدينة 15 مايو لسرقته، لجلسة 22 يناير المقبل، لندب محامى للدفاع.

صدر القرار، برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوى المستشارين جمال السمري و محمد سامح عبد الخالق و أمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول،  قيام المتهمين " أمال منصور، و أحمد سليمان، و محمد إسماعيل"،   بقتل المجنى عليه سلمان أحمد،  عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله،  بأن استدرجته المتهمة الأولى  لمسكن المتهم الثالث، ثم أجهزوا عليه بخنق المتهمة الأولى  له حال تواجد الثانى والثالث برفقتها بمسرح الجريمة،  للشد من أزرها قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.

 

 


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