video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة محمد البلتاجى بتهمة إهانة القضاء لـ 15 ديسمبر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:56 م
تأجيل محاكمة محمد البلتاجى بتهمة إهانة القضاء لـ 15 ديسمبر القيادى الإخوانى محمد البلتاجى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بتهمة إهانة المحكمة بعد قيامه بالضحك بسخرية أثناء سماع أقوال اللواء حبيب العادلى بقضية "اقتحام الحدود" فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، بعد قيام المحكمة بنسخ صورة من محضر الجلسة الماضية وتقييد التهمة ضد المتهم كجنحة مستقلة بتهمة إهانة هيئة قضائية، لجلسة 15 ديسمبر لحضور المحامى الأصيل.
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
 
وكانت المحكمة لاحظت خلال سماع أقوال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية" فى جلسة 7 نوفمبر الماضى، أن المتهم "محمد البتاجى"، قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة بمنعه من الاسترسال فى توجيه الأسئلة للشاهد "العادلى" واعتبرت أن هذه الضحكة تمثل ازدراء للمحكمة ووجهت له تهمة إهانة المحكمة عملا بحقها المقرر فى المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية والمعاقب عليها بالمادة 186 و133 و171 من قانون الجنايات، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
 
فيما رفض الدفاع الحضور فى التهمة الموجهة للمتهم، أمرت بندب محامى للدفاع عن المتهم وتبين رفض المحامين الحاضرين للحضور مع المتهم، وأمرت المحكمة بطرد المتهم من القاعة.
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مبارك يتغيب عن محاكمة مرسى بـ"اقتحام الحدود" والمحكمة تخطره للمرة الثانية

الجنايات تعلن مبارك للشهادة للمرة الثانية بـ"اقتحام الحدود"..والتأجيل لـ 26ديسمبر

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ"أحداث أطفيح" لـ5 يناير

صور.. فريد الديب يلتمس إعلان مبارك للشهادة بقضية اقتحام الحدود من القضاء العسكرى

محاكمة البتاجى بتهمة إهانة المحكمة

البتاجى

اخبار الحوادث

المستشار محمد شيرين فهمى




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة