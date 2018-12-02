تأجيل محاكمة فتاة ووالدها قتلا نجلة عمها بعدما شاهدتهما فى علاقة محرمة

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار مختار ماضى، وعضوية المستشارين، محمد ناجى، وإيهاب كمال، وسكرترية نبيل شكرى وأحمد نصر، تأجيل محاكمة ربة منزل ووالدها لقيام الفتاة بقتل نجلة عمها الطفلة بعد مشاهدتهما فى علاقة محرمة، لجلسة 29 يناير، لمناقشة الطبيبة الرشعية شاهدة الإثبات الأولى فى القضية.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة الطفلة "دنيا عبده" 3 سنوات مقيمة جزيرة عليوة، مركز الحسينية، حيث اختفت الطفلة فى صباح يوم الحادث، وتم العثور عليها جثة هامدة بعد 8 ساعات من اختفاءها، وتبين سرقة قرطها الذهبى وعدم وجود إصابات بالجثة، وتحرر المحضر رقم 256 لسنة 2018 جنايات الحسينية.

وتوصلت التحريات إلى قيام" أسماء م " 20 سنة نجلة عم الطفلة بارتكاب الواقعة، مدعيا قتلها بدون قصد وأنها كانت ترشق الطيور بالطوب، فأصاب الطفلة وتوفت فى الحال، فحاولت إخفاء الجثة، وقامت بإخذ قرطها الذهبى والتخلص منه بالحمام لكى يعتقد أهل الطفلة أن الجريمة بهدف سرقة قرطها الذهبى وتبعد التهمة عنها، وتوصلت تحريات ضباط مباحث الحسينية بمعرفة الرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، ومعاونيه، برئاسة المقدم مصطفى عرفة وكيل فرع البحث الجنائى، لفرع الشرق، وبإشراف العقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، أن أخر مشاهدة للطفلة كانت بمنزل نجلة عمها"أسماء" توصلت التحريات إلى قيام "أسماء" بإرتكاب الواقعة، فتم القبض عليها، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى، فور الانتهاء منه، لبيان سبب الوفاة ولتطابق التقرير مع أقوال المجنى عليها بأنها أحدثت إصابتها خلف، وتبين قيام الطفلة بمشاهدة نجله عمها الكبرى مع والدها فى علاقة محرمة فتخلصت منها خوفا من الفضيحة.

وتبين من التحقيقات من معاينة جثة الطفلة وجود زرقان بجوار رقبة الطفلة، مما يرجح خنقها، فيما أقرت المتهمة فى التحقيقات، عن قيام والدها " م م" بخنق الطفلة، معها وذلك لمشاهدته معاها فى وضع مخل، وقررت النيابة إحالتهما للجنايات.