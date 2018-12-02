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الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:14 م
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تأجيل قضية جلب الهيروين والأفيون من الأردن لمصر عبر ميناء نويبع

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:00 م
تأجيل قضية جلب الهيروين والأفيون من الأردن لمصر عبر ميناء نويبع هيروين - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين شوقى إبراهيم الزقم ومجدى خميس محمد ومجدى وفيق محمد فى حضور بسام شتا وكيل النيابة وعبد الرحمن عبد العزيز سكرتير التحقيق اليوم بتأجيل القضية رقم 459 لسنة 2015 والمقيدة برقم 569 لسنة 2015 كلى جنوب سيناء والمتهم فيها السائقان صلاح فؤاد وأحمد طه بجلب هيروين وأفيون من الأردن إلى مصر عبر ميناء نويبع لجلسة 2 يناير المقبل للمرافعة بعد قبول النقض وإعادة القضية للمحاكمة من جديد.

وتعود أحداث القضية إلى 25 يونيو 2015 بدائرة قسم شرطة نويبع أثناء عودة السائق صلاح فؤاد بإحدى الشاحنات من الأردن برفقة مساعده أحمد طه وأثناء عبورهما من ميناء نويبع شك ضباط مباحث جمارك نويبع فيهما لظهور علامات الشك والريبة على السائق، وبتفتيشها عثروا داخل أبواب خشبية على كمية من الهيروين الخام والأفيون كان من المقرر تسليمها لأحد تجار المخدرات بمصر.

 

 

 

 


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