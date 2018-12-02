بوتين يؤكد أنه لم يجر أى محادثات مع تيريزا ماى على هامش قمة العشرين

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لم يتحدث مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وقال بوتين - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد - "بالطبع لقد رأينا بعضنا البعض ولكن لم نتحدث، أعتقد أن تطبيع العلاقات مع بريطانيا قضية مستقبلية ونأمل أن تكون في أقرب وقت".. مشيرا إلى أن بريطانيا لا تزال شريكا مهما لروسيا.

وأعرب عن أمله في القدرة على التغلب على الصعوبات التي تواجه العلاقات بين البلدين في أقرب وقت، واستئناف اتجاه التعاون الإيجابي لصالح بريطانيا والاتحاد الروسي.

وفي تعليقه على التصريحات التي تصف روسيا بأنها تمثل تهديدا لبريطانيا أكبر من المنظمات الإرهابية، قال بوتين "يجب ترك مثل تلك المحاولات لضمير من يدلي بتلك التصريحات، وروسيا على الأرجح هي الأولى في تقديم أهم المساهمات في الحرب ضد الإرهاب".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه عادة ما تكون تلك التصريحات مصاحبة للرغبة في أن يظهر السياسي لجمهور الناخبين أنه يتخذ موقفا صارما، وغالبا ما يتم كل ذلك بهدف كسب المزيد من النقاط السياسية.