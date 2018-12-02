بوتين: روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد اتفاق إنتاج النفط

بوينس آيرس /أ ش أ/

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد الاتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط، دون تحديد كمية التخفيض.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين قوله - تعليقا على نتائج لقائه مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين السبت - "نعم ، لدينا اتفاق بشأن تمديد اتفاقيتنا".

وأضاف " إن القرار النهائى لم يتخذ بعد بشأن الحجم ، لكننا سنقوم بذلك سويا مع السعودية، ومهما كان الرقم النهائى بموجب القرار المشترك فإننا سنتابع الأوضاع فى السوق ونتعامل معها بسرعة".

يذكر أن اتفاق الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء فى منظمة (أوبك) بشأن تخفيض الإنتاج دخل حيز التنفيذ فى بداية عام 2017، وفى وقت لاحق تم تمديده حتى نهاية عام 2018.