بوتين: تحدثت مع ترامب حول حادث البحر الأسود

موسكو(أ ش أ)

صرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنه تحدث مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب حول حادث البحر الأسود.

وأضاف بوتين- خلال مؤتمر صحفى عقب قمة العشرين نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "تحدثنا مع الرئيس ترامب، وباختصار أجبت على أسئلته المتعلقة بالحادث.. لديه موقفه الخاص حول هذه القضايا والمشاكل، ولدى موقفي.. وأبلغته عن رؤيتنا لذلك الحادث".

وحول إلغاء الرئيس الأمريكى للقاء قمة العشرين، قال بوتين "لا أعتقد أن ترامب يخاف من شيء ما.. أنه شخص ذو خبرة كبيرة"..

وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف "إنه من المرفوض فرض شروط من قبل واشنطن لعقد لقاء بين الرئيس الروسى ونظيره الأمريكى، بما فى ذلك ما يتعلق بالعلاقات الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن واشنطن تحتاج إلى هذا اللقاء مثلما تحتاج إليه موسكو".

وفى تعليق على اشتراط واشنطن إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المعتقلين فى مضيق كيرتش كشرط لعقد اللقاء بين بوتين وترامب، قال بيسكوف "هذا ليس شرطا.. ولا يمكن وضع شروط مسبقة لهذا اللقاء".