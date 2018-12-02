برنامج تدريبى للعاملات بالقوى العاملة بالإسماعيلية لمكافحة الأمراض

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

افتتحت الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميدة كلية التمريض بجامعة قناة السويس، الدورة التدريبية التى تنظمها كلية التمريض، وذلك بقاعة الإجتماعات بمديرية القوى العاملة في إطار التعاون من اجل نهضة وخدمة المجتمع المحيط وتفعيلا للإتفاقية المبرمة بين جامعة قناة السويس برئاسة الدكتورعاطف أبوالنوررئيس الجامعة ومحمد سعفان وزيرالقوى العاملة، وبحضور الدكتورة فتحية عبد الرازق وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام بالجامعة.

وتشمل الدورة تثقيف طبي لأمراض السيدات مع طرق العناية بالصحة وتعلم الحقن العضلى، والإسعافات الأولية، وذلك لمدة ثلاث أيام من اليوم الأحد 2 ديسمبر وحتى 4 ديسمبر 2018، ومحاضرة اليوم للدكتورة هبه محمد القطب مدير المعهد الفنى للتمريض.

وأكد المهندس إبراهيم عبد الرحمن مديرعام الإعلام خلال اللقاء على دورالجامعة الخدمى تجاه المجتمع برعاية ودعم الدكتورعاطف أبوالنوررئيس الجامعة، وان برنامج اليوم هو تجسيد وتفعيل حقيقى للإتفاقية المبرمة بين وزارة القوى العاملة وجامعة قناة السويس، مشيدا بالدورالذى يلعبه المستشارياسرسعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، وتواصله مع الهيئات المجتمعية المختلفة.

وأعربت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض، عن سعادتها بالتعاون والحضور، مؤكدة على إستعداد الكلية لتقديم المزيد من الخدمات وطالبت الحاضرات بالإستفادة القصوى من البرنامج .

وقالت الدكتورة فتحية عبد الرازق وكيل الكلية ان البرنامج يستهدف الخدمة المجتمعية، ومدعم بالشرح بالوسائل المختلفة ثم قامت بعرض الموضوعات التى يقدمها طاقم الكلية عل مدار الأيام الثلاثة.

عقب ذلك بدأت الدكتورة هبة القطب برنامجها حول كيفية التعامل مع الأمراض والوقاية منها.