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بدء تسليم أراضى القرعة "اجتماعى ومتميز" بمدينة برج العرب الجديدة 25 ديسمبر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:45 ص
بدء تسليم أراضى القرعة "اجتماعى ومتميز" بمدينة برج العرب الجديدة 25 ديسمبر المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأن جهاز المدينة سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2018، وحتى يوم الأربعاء الموافق 23/1/2019، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، بالحيين السكنيين (السادس، والثامن) بالمجاورة الأولى، وقطع أراضى الإسكان المتميز، بالحي السكني السابع بالمجاورة الثانية، والمحجوزة بالقرعة التكميلية 5/4/2018.
 
وقال رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحي السادس بالمجاورة الأولى، من 1 : 50، يوم الثلاثاء 25/12/2018، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 26/12/2018، والقطع من 101 : 150، يوم الأحد 30/12/2018، والقطع من 151 : 200، يوم الإثنين 31/12/2018، والقطع 201 : 250، يوم الثلاثاء 1/1/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الأربعاء 2/1/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الأحد 6/1/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 8/1/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 9/1/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الأحد 13/1/2019، والقطع من 501 : 552، يوم الإثنين 14/1/2019، وسيتم تسليم قطع الأراضى بالحي الثامن بالمجاورة الأولى، من 1 : 50، يوم الأحد 20/1/2019، والقطع من 51 : 90، يوم الإثنين 21/1/2019.
 
وأضاف المهندس عصام بدوى: سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحي السابع بالمجاورة الثانية، من 872 : 892، يوم الخميس 17/1/2019، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الثلاثاء 15/1/2019، والأربعاء 16/1/2019، لمن تخلف عن استلام قطع الأراضى بالحى السادس بالمجاورة الأولى، ويومى الثلاثاء 22/1/2019، والأربعاء 23/1/2019، لمن تخلف عن استلام قطع الأراضى بالحى الثامن بالمجاورة الأولى، والحي السابع بالمجاورة الثانية.
 
 

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