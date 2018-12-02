بدء تسليم أراضى القرعة "اجتماعى ومتميز" بمدينة برج العرب الجديدة 25 ديسمبر

كتب أحمد حسن

صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأن جهاز المدينة سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2018، وحتى يوم الأربعاء الموافق 23/1/2019، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، بالحيين السكنيين (السادس، والثامن) بالمجاورة الأولى، وقطع أراضى الإسكان المتميز، بالحي السكني السابع بالمجاورة الثانية، والمحجوزة بالقرعة التكميلية 5/4/2018.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحي السادس بالمجاورة الأولى، من 1 : 50، يوم الثلاثاء 25/12/2018، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 26/12/2018، والقطع من 101 : 150، يوم الأحد 30/12/2018، والقطع من 151 : 200، يوم الإثنين 31/12/2018، والقطع 201 : 250، يوم الثلاثاء 1/1/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الأربعاء 2/1/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الأحد 6/1/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 8/1/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 9/1/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الأحد 13/1/2019، والقطع من 501 : 552، يوم الإثنين 14/1/2019، وسيتم تسليم قطع الأراضى بالحي الثامن بالمجاورة الأولى، من 1 : 50، يوم الأحد 20/1/2019، والقطع من 51 : 90، يوم الإثنين 21/1/2019.

وأضاف المهندس عصام بدوى: سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحي السابع بالمجاورة الثانية، من 872 : 892، يوم الخميس 17/1/2019، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الثلاثاء 15/1/2019، والأربعاء 16/1/2019، لمن تخلف عن استلام قطع الأراضى بالحى السادس بالمجاورة الأولى، ويومى الثلاثاء 22/1/2019، والأربعاء 23/1/2019، لمن تخلف عن استلام قطع الأراضى بالحى الثامن بالمجاورة الأولى، والحي السابع بالمجاورة الثانية.