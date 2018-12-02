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اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لمواد البناء المبتكرة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:00 ص
اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لمواد البناء المبتكرة الدكتور أنور محمود مقرر المؤتمر الدولى الثانى لمواد البناء المبتكرة
كتب أحمد حسن
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تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لمواد البناء المبتكرة والذى ينظمه المركز القومى لبحوث الإسكان، اليوم الأحد، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة 3 أيام.

يأتى ذلك المؤتمر فى إطار تفعيل دور البحث العلمي في مجال الارتقاء بصناعة التشييد والبناء بجمهورية مصر العربية.

ويستضيف المؤتمر 4 متحدثين رئيسين من كبار العلماء فى العالم فى مجال مواد البناء والمنشات الخرسانية وتم استقبال قرابة 50 بحث فى مجالات متعددة منها استخدام مخلفات البناء وسلوك المنشات الخرسانية والطرق الأسفلتية وغيرها من الموضوعات الهامة فى مجال مواد البناء المبتكرة.

من جانبه قال الدكتور أنور محمود، مقرر المؤتمر، أن محاور المؤتمر الدولى الثانى لمواد البناء المبتكرة تتمثل فى  "مواد البناء منخفضة التكاليف، وتطبيقات الأسمنت المخلوط، و الخرسانة عالية الأدائية، وتطبيقات النانو تكنولوجى فى مواد البناء، والعناصر الانشائية من المواد المبتكرة، وإعادة التدوير فى صناعة التشييد، ومواد البناء الخضراء، وتأثير الحريق على مواد البناء، والخرسانات الخاصة، والطرق الخضراء".

وأوضح أن اجمالى الأبحاث المقدمة فى المؤتمر قرابة 50 بحث من الجامعات والمراكز البحثية المصرية وعدد 4 محاضرات رئيسية من جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

 

 


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وزاره الاسكان

المركز القومى لبحوث الاسكان

مواد البناء

مواد البناء المبتكره




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