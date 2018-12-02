اليوم الوطنى الإماراتى.. رحلة 47 سنة من البداوة للحضارة والحداثة

كتبت ريهام عبد الله

أجواء احتفالية، وحفلات غنائية، وعروض فنية، سادت الإمارات بداية من أمس السبت، احتفالا باليوم الوطنى الـ47 للإمارات، وسط أجواء مبهجة ونشاطات فنية مختلفة.

فيديو بصرى مبهج، يرصد رحلة الإمارات من بدايتها، وحياة البادية، وحتى التقدم الشديد، وعصر الحداثة التى دخلته الإمارات بقوة، بعد مرور 47 عاما على الاتحاد، ليختم الفيديو العبقرى بعبارة "عز وفخر" شعار الإماراتيين فيما يخص بلدهم.

مؤدون بريطانيون يقدمون مع #محتوى عرضاً بصرياً مميزاً بمناسبة #اليوم_الوطني_الإماراتي_47 ، مع إيقاعات أغنية دنيا محلا وطرها، عرض بصري وعالم من عوالم فنون خيال الظل ولأول مرة في أداء حي يجسد أفكارا ومعالم، القوة والمحبة والتسامح والماضي العريق#شغف_بالمعرفة pic.twitter.com/nNMOEcLh4K — علي بن تميم (@3litamim) December 2, 2018

الإمارات لم تكتف بتنظيم حفلات على أرضها، لكنها احتفلت مع الإماراتيين المقيمين بالولايات المتحدة، إذ بثت احتفالاتها باليوم الوطنى، عبر شاشات "تايمز سكوير" الشهير بولاية نيويورك، لمشاركة الإماراتيين فى الولايات المتحدة فى الاحتفالات.

وجاء ضمن الإنجازات التى احتفلت بها الإمارات أمس، ضمن احتفالات اليوم الوطنى، هو تحقيق جواز السفر الإماراتى إنجازا غير مسبوقا، واعتباره جواز السفر الأول عالميا، فى أحدث تصنيف عالمى يعتمد على عدد الدول، التى يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار، وزين جواز السفر برج خليفة احتفالا بالإنجاز.

إنجاز جديد.. #الجواز_الإماراتي_الأول_عالمياً

حقق جواز السفر #الإماراتي إنجازا غير مسبوقا في أحدث تصنيف عالمي يعتمد على عدد الدول، التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار . pic.twitter.com/pPeDGVDet2 — ملفات العرب الرقمية (@Arab_efiles) December 2, 2018

فيما هنأ عدد من الفنانين، الإمارات، بعيدها الوطنى، فقالت الفنانة ديانا حداد، :" يوم 2 ديسمبر.. قصة عشق (شعبَ ، وأرض ، وقائد) لن نجد كلمة شكر للوطن أفضل من قوله تبارك وتعالى: ﴿رَبِّ اجعَل هَذَا البَلد آمِناً﴾ فاللهُم أدم على إماراتنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والسلام"، وغردت الفنانة ميريام فارس :" كل عام والإمارات وشيوخها وأهلها بألف خير".



ديانا حداد