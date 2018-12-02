video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خالد صلاح: الإمارات أهل عروبة وفكر..

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:21 م
اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

تتقدم مؤسسة اليوم السابع بأسمى آيات التهنئة لدولة الإمارات العربية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطنى الـ 47.

وأعرب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، عن سعادته بتقديم التهنئة للشعب الإماراتى الشقيق بمناسبة اليوم الوطنى الـ 47، والذى تحتفل به دولة الإمارات اليوم الأحد 2 ديسمبر.

وكتب خالد صلاح: "اللهم احفظ الإمارات.. إخوة وأحبة.. أهل عروبة وفكر ومدنية.. واللهم ارفع ذكر الشيخ زايد فى الأرض وفى السماء.. اللهم آمين.. كل سنة وأرضكم بخير .. كل سنة وإنتوا رمز الوحدة والعروبة.. كل سنة وإنتوا طيبيين وكبار يا رب".

Capture
 

وتتقدم مؤسسة اليوم السابع بأسمى آيات التهانى إلى قيادات الحكم فى الإمارات، وإلى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد العام للقوات المسلحة، وإلى الشعب الإماراتى الشقيق بهذه المناسبة العظيمة التى شهدت قيام الاتحاد فى الإمارات بجهود الشيخ الراحل زايد آل نهيان، والتى تعد مناسبة للاحتفال لمصر أيضا وباقى الدول العربية.

يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم الوطنى للإمارات.. تفاصيل أغنية "الجسمى" الجديدة ومشاركتة فى 3 حفلات

اليوم الوطنى الـ47.. محرك البحث "جوجل" يحتفى بعيد الإمارات

محمد بن راشد يحتفل بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا فى اليوم الوطنى الـ47

صور.. عدلى منصور يزور سفارة الإمارات للتهنئة باليوم الوطنى الـ47

"عزكم عزنا".. احتفاء سعودى باليوم الوطنى الـ 47 للإمارات.. صور

خالد صلاح

اليوم السابع

الامارات

اليوم الوطنى للامارات

اخبار الامارات

مئوية الشيخ زايد




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة