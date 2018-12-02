النيابة تأمر بضبط متهم جديد فى واقعة إطلاق ضابط النار على سائق بالمقطم

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابه جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، رجال المباحث، بسرعة ضبط وإحضار متهم جديد فى واقعة مقتل سائق على يد ضابط شرطة بسبب ركنه سيارة فى المقطم.

فيما ووجهت النيابة للضابط، تهمه القتل الخطأ، وقررت إخلاء سبيله، بضمان وظيفته، ووجهت النيابة لباقى المتهمين تهم الشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص أو مسوغ قانونى للمتهمين.

وحددت نيابة حوادث جنوب القاهرة، جلسة الغد، لنظر تجديد حبس 3 أشخاص بينهم مسجلان خطر، على ذمة التحقيقات، فى إطلاق النيران على سائق بسبب خلاف حول ركن السيارة.

وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة على أثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره لإخراجه سلاحه الميري وأطلق الرصاص فى الهواء،استقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله إلى المستشفى.

على الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط، و3 أشخاص من الطرف الثانى، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وتمثيل الحادث وسط حراسة أمنية مشددة.