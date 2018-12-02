video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المكسيك تحقق فى حادث تفجير عبوة ناسفة بالقنصلية الأمريكية بغوادالاخارا

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:43 ص
المكسيك تحقق فى حادث تفجير عبوة ناسفة بالقنصلية الأمريكية بغوادالاخارا الشرطة المكسيكية ـ صورة أرشيفية
مكسيكو سيتى(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال مكتب المدعى العام فى ولاية "خاليسكو" الواقعة غربى المكسيك إن المسؤولين الفيدراليين يحققون حاليًا فى التقارير التى تفيد بتفجير عبوة ناسفة صباح اليوم بالقنصلية الأمريكية فى مدينة "غوادالاخارا".

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، عن مصادر بالقنصلية الأمريكية، قولها "إنه تم إغلاق أبوابها بسبب ما وصفته بـ "حادث أمنى"، وأن مسؤولين أمريكيين يحققون أيضا فى ملابسات وقوع الحادث، مؤكدة عدم أصابة أى شخص".

وقالت القنصلية- فى حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- إنها ستوفر المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة، بما فى ذلك ما إذا كانت العمليات القنصلية ستكون متاحة غدًا الاثنين أم لا.

ولم يشر المسؤولون المكسيكيون أو القنصلية الأمريكية إلى المشتبه بهم المحتملين فى هذا الحادث.

وكان مقر القنصلية الأمريكية فى مدينة غوادالاخارا قد تعرض لانفجار، أسفر عن أضرار مادية دون سقوط ضحايا، وقد وقع الانفجار قبل ساعات من مراسم تنصيب الرئيس المكسيكى الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هجوم بعبوة ناسفة يستهدف القنصلية الأمريكية فى المكسيك

المكسيك

غوادالاخارا

القنصليه الامريكيه

حادث القنصليه الامريكيه بالمكسيك




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة