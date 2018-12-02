المكسيك تحقق فى حادث تفجير عبوة ناسفة بالقنصلية الأمريكية بغوادالاخارا

مكسيكو سيتى(أ ش أ)

قال مكتب المدعى العام فى ولاية "خاليسكو" الواقعة غربى المكسيك إن المسؤولين الفيدراليين يحققون حاليًا فى التقارير التى تفيد بتفجير عبوة ناسفة صباح اليوم بالقنصلية الأمريكية فى مدينة "غوادالاخارا".

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، عن مصادر بالقنصلية الأمريكية، قولها "إنه تم إغلاق أبوابها بسبب ما وصفته بـ "حادث أمنى"، وأن مسؤولين أمريكيين يحققون أيضا فى ملابسات وقوع الحادث، مؤكدة عدم أصابة أى شخص".

وقالت القنصلية- فى حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- إنها ستوفر المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة، بما فى ذلك ما إذا كانت العمليات القنصلية ستكون متاحة غدًا الاثنين أم لا.

ولم يشر المسؤولون المكسيكيون أو القنصلية الأمريكية إلى المشتبه بهم المحتملين فى هذا الحادث.

وكان مقر القنصلية الأمريكية فى مدينة غوادالاخارا قد تعرض لانفجار، أسفر عن أضرار مادية دون سقوط ضحايا، وقد وقع الانفجار قبل ساعات من مراسم تنصيب الرئيس المكسيكى الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.