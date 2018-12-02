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المصيلحى يمد العمل بمكاتب التموين لاستقبال تظلمات المواطنين حتى الرابعة مساء

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:52 م
المصيلحى يمد العمل بمكاتب التموين لاستقبال تظلمات المواطنين حتى الرابعة مساء الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل توجيه وزارى رقم 33 لسنه 2018  بشأن إجراءات تحديث بيانات بطاقات التموين غير المستكملة لبعض البطاقات التى بها أخطاء فى البيانات.

وأكد التوجيه الوزارى أنه حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبحث تظلمات المواطنين الذين تم حذف أحد المستفيدين بالبطاقات التموينية الخاصة بهم ،نتيجة عدم قيامهم بعملية التحديث خلال الفترة التى حددتها الوزارة ، وانه تيسيرا على المواطنين يتم مد العمل بالمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية حتى الساعة الرابعة مساء لاستقبال طلبات التظلم من المواطنين وذلك من خلال دورة العمل المقررة.

وأضاف التوجيه الوزارى: "يتقدم المواطن الذى تم حذف فرد أو أكثر من بطاقتة التموينية للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به، ويقوم بملئ  الاستمارة خدمة بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به مؤيده بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد المستفيدين بالبطاقة وتقديمها الى مكاتب التموين كذلك مدون بها رقم التليفون المحمول على ان يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد التسجيل.

كما يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلى الخاص  بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص ويقوم مركز معلومات الانتاج الحربى برفع البيانات التى تم تسجيلها بواسطة المكتب وإرسالها الى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها، وأن تقوم وزارة الانتاج الحربى  بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التى تم مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول، وأن يخطر مكتب التموين المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض فى موعد غايته 10 أيام من تاريخ استلام التظلم.


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