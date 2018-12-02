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المرور يضبط 7852 مخالفة بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:34 ص
المرور يضبط 7852 مخالفة بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
تمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7852 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 92 مخالفة تجاوز سرعات و 2180 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 30 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،84 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 40 دراجة بخارية وسيارة
 
 
 

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