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المرور: انتهاء أعمال إصلاح فواصل كوبرى غمرة وسط انتشار الخدمات

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:09 ص
المرور: انتهاء أعمال إصلاح فواصل كوبرى غمرة وسط انتشار الخدمات إصلاح فواصل - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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انتهت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال إصلاحات لكوبرى غمرة، بعدما تقدمت شركة المقاولون العرب بطلب للحصول على تصريح لإصلاح فواصل كوبرى غمرة للسيارات، وسيكون هناك أعمال أخرى بنهاية اﻷسبوع الحالى بشكل جزئى بأحد جانبى الطريق دون الآخر (بالتناوب) للسماح بالحركة المرورية بالطريق.

 

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أغلقت كوبرى غمرة جزئيا بسبب إصلاحان وعينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافت مرورية متوقعه لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وقامت الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

 


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