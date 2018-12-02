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المالية: ثبات أسعار تبغ الشرقية وكل المواد الخام بـ 16 جنيها للدولار الجمركى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:11 ص
المالية: ثبات أسعار تبغ الشرقية وكل المواد الخام بـ 16 جنيها للدولار الجمركى الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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أكدت وزارة المالية اليوم الأحد، أن المنتجات الواردة غير تامة الصنع سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركى 16 جنيها للدولار ومنها "التبغ" الذى تستخدمه الشركة الشرقية للدخان فسوف تستمر محاسبته بنفس السعر السابق.
 
 
وأوضحت أن المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأى منتجات أخرى تامة الصنع والتى تباع مباشرة للمستهلك فهى التى سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزى.
 
 
وأكد بيان وزارة المالية، أن كل المواد الخام أو السلع الوسيطة أو أى خامات غير تامة الصنع ولا تباع مباشرة للمستهلك وتحتاج إلى عمليات تصنيعية أو تجميعية لتصبح منتجا تاما سوف تظل بسعر 16 جنيها للدولار.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

sayedfarrag

التبغ سلعة غير استفزازية والسيارة استفزازية

التبغ في نظر الحكومة سلعة غير استفزاية لكن سيارة الركوب في زمن التوك توك وجرائمه اليومية وعدم توفر مواصلات عامة تعتبر من سلع الرفاهية الاستفزازية !!! ضد العقل والمنطق .

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