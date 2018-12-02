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الكويت تطفأ أنوار أبراجها حدادا على وفاة بوش الأب

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:47 م
الكويت تطفأ أنوار أبراجها حدادا على وفاة بوش الأب جورج بوش الاب
وكالات
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أطفأت الكويت أنوار أبراجها حدادا على وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن هذه الخطوة هي "تقدير لدوره الكبير في تحرير البلاد من براثن الغزو العراقي الغاشم".

وتم وضع صورة الرئيس الأمريكي الراحل، وعلمي دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية على واجهة البرج.

وقد توفي الرئيس الـ 41 للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الأب أمس السبت عن عمر تجاوز الـ 94 عاما.

وترأس بوش الأب الولايات المتحدة خلال مرحلة انتهاء الحرب الباردة بين عامي 1989 و1993، وشهدت فترة حكمه قيادة واشنطن تحالفا عسكريا خاض حرب تحرير الكويت بعد غزوها من قبل نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

 

 

 


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