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الكلمات الأخيرة بين بوش الأب والابن.. "كنت أبا رائعا.. أحبك"

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:03 ص
الكلمات الأخيرة بين بوش الأب والابن.. "كنت أبا رائعا.. أحبك" بوش الأب والابن
كتبت ريم عبد الحميد
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كشفت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، عن الكلمات الأخيرة للرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب الذى رحل فجر أمس، السبت، عن عمر يناهر 94 عاما.

 

وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر مقربة من العائلة، تحدث الرئيس جورج دبليو إتش بوش مع ابنه جورج بوش الابن عبر الهاتف، وفى المكالمة التى تمت عبر مكبر الصوت، قال الابن لوالده "لقد كنت أبا رائعا" وكان رد الأب وكلمته الأخيرة "أنا أيضا أحبك".

 

وقالت شبكة "سى إن إن"، إن بوش سُئل فى ساعاته الأخيرة ما إذا كان يريد الذهاب للمستشفى، حيث تردد عليها عدة مرات بعد وفاة زوجته باربرا فى أبريل الماضى، وكان يواجه مشكلات صحية عديدة من بينها شكل من الشلل الرعاش.

 

ورفض بوش الذهاب للمستشفى، وقال إنه مستعد للذهاب للقاء زوجته لأكثر من 73 عاما، وابنتهما الراحلة روبين التى توفيت وهى طفلة جراء إصابتها بسرطان الدم.

 

وكان جورج بوش الأب قد توفى فى منزله بهيوستن محاطا بعائلته ومنها ابنه نيل وزوجته ماريا، وصديقه المقرب ووزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر، وحفيده بيرس.

 

 


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