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الكرملين يأمل فى أن يجرى بوتين وترامب محادثات قبل يونيو

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:03 م
الكرملين يأمل فى أن يجرى بوتين وترامب محادثات قبل يونيو بوتين وترامب
رويترز
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قال مساعد للرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن الكرملين يأمل فى أن يتمكن بوتين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب من إجراء محادثات قبل قمة مجموعة العشرين المقبلة المقررة فى اليابان فى شهر يونيو.

وقال يورى يوشاكوف مساعد بوتين للصحفيين أمس السبت إنه يأمل فى إمكانية أن يجرى الزعيمان محادثات خلال فترة ليست بعيدة للغاية. وأضاف "قطعا من الممكن (تنظيم) اجتماع جديد". وقال "نحن الآن بحاجة لبدء محادثات مجددا بشأن الإعداد لمثل هذا الاجتماع".

ولدى سؤاله عن المكان المحتمل لعقد هذا الاجتماع، أشار يوشاكوف إلى قمة مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان فى يونيو المقبل كأحد الخيارات. لكن أضاف "لكن يبدو لى أن من المهم للغاية بالنسبة لنا ولهم إيجاد سبيل (لعقد) اجتماع قبل ذلك".

 

 


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