الكرملين:حكومة روسيا تأمل عقد الاجتماع القادم بين بوتين وترامب قبل قمة العشرين المقبلة

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أعلن مسئول رفيع المستوى بالكرملين اليوم أن الحكومة الروسية تأمل فى عقد اللقاء القادم بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الامريكى دونالد ترامب قبيل اختتام القمة القادمة لمجموعة العشرين والتى من المقرر ان تعقد فى اليابان فى شهر يونيو المقبل .

ونقلت شبكة روسيا اليوم، عن يورى اوشاكوف مساعد الرئيس بوتين قوله " بالطبع، ان عقد اجتماع جديد بين بوتين وترامب أمر محتمل ، ونحن فى حاجة الى اجراء محادثات بشأن الاعداد لمثل هذا الاجتماع ".

وكان ترامب قد الغى اجتماعا مقررا مع بوتين على هامش قمة العشرين التى اختتمت اعمالها مؤخرا بالارجنتين، مكتفيا بلقاء مقتصب للغاية .