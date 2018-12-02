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القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:45 ص
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر فرقاطة - أرشيفية
كتب زكى القاضى
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فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريب بحرى عابر بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية وذلك بإشتراك السفينة الحربية الفرنسية(COURBET)  وعددا من القطع البحرية المصرية.

 

وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة منها تشكيلات الإبحار نهارًا وليلًا والتى تُظهر مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتمارين دفاع جوى جاف ورماية بالمدفعية للتدريب على كيفية توفير الحماية للوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة، وتنفيذ سيناريو لمجابهة التهديدات التى تواجه الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.

 

ويهدف التدريب إلى صقل مهارات وقدرات القوات المشاركة وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والفرنسى، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

 


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القوات البحرية

الجيش المصرى

تدريبات عابرة

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