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القبض على 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى الإسماعيلية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:27 ص
القبض على 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى الإسماعيلية حبس-أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية، وكميات من البانجو والهيروين بقصد الإتجار .

كان  اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بالقبض على المتهم كلا من"رمضان.ال.ا"36 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد، بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش"وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر البانجو تزن حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "سيد.ح.ت" 34 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم"مطموسة الأرقام، والمتهم "محمود.ف.م"31 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم" مطموسة الارقام و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

 


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