العناية الإلهية تنفذ شابين من الموت تحت عجلات قطار بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أنقذت العناية الإلهية شابين من الموت تحت عجلات قطار بخط منوف طنطا بمحطة قطار طنبدى أثناء ذهابهم إلى منطقة تجنيد طنطا.

وتلقت غرفة إسعاف المنوفية، برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف المحافظة، إخطارا يفيد بسقوط شابين أسفل عجلات قطار بمحطة قطار طنبدى بخط منوف طنطا .

وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وتبين إصابة كل من "أحمد ر ق 20 سنة"، مقيم سرس الليان، و" أحمد ت ب 20 سنة"، مقيم سرس الليان، وذلك أثناء ذهابهما إلى منطقة تجنيد طنطا، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى .