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العصار يبحث مع وزير الصناعة مجالات توطين التكنولوجيا فى مصانع الوزارة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:22 م
العصار يبحث مع وزير الصناعة مجالات توطين التكنولوجيا فى مصانع الوزارة الدكتور محمد العصار يلتقى وزير الصناعة
كتب زكى القاضى
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، لمناقشة مجالات التعاون المشترك وذلك فى ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

يأتى هذا اللقاء فى إطار زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجالات التصنيع المشترك، حيث أن الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى تمتلك إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبحثية كبيرة، ويوجد بها أطقم فنية مدربة، يمكن الاستفادة منها في تعظيم مجالات التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"التجارة والصناعة".

تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مجال تعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات بغرض زيادة القيمة المضافة للتصنيع الإلكتروني وعدم الاكتفاء بالتجميع بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم مناقشة إمكانية تصنيع قطع الغيار والصناعات المكملة لصناعة السيارات حيث يمتلك السوق المصري المقومات التي تؤهله ليصبح محورًا صناعيًا ولوجستيًا رئيسيًا لهذه الصناعة بإفريقيا والشرق الأوسط ويمثل ذلك خطوة مهمة لتطوير هذه الصناعة محليًا وتوفير العملة الصعبة التى يتم إنفاقها لاستيراد هذه المنتجات من الخارج.

كما ناقش اللقاء قيام وفد من شركات السيارات بزيارة عدد من مصانع الإنتاج الحربى، و دراسة تصنيع السيارات الكهربائية ونقل وتوطين تكنولوجيا صناعاتها بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة حيث تعتبر مستقبل صناعة السيارات فى العالم.

وأشار "نصار"، إلى ثقته فيما تقوم شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربي بتصنيعه من منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وطبقًا لمعايير الجودة وبأسعار منافسة، كذلك جهود "الإنتاج الحربي" في مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا الصناعية في العالم لخدمة منظومة الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البحثية بالإنتاج الحربي بما يسهم في تنفيذ خطة واستراتيجية الدولة فى مجال التصنيع المحلى والتصدير للدول الأخرى.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل عدد من اللجان تكون مسئولة عن تنسيق الجهود المشتركة فى مجال تطوير الصناعة فى المجالات المختلفة بالتعاون والتكامل بين الجهات الصناعية المختلفة فى الدولة.


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